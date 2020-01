Facebook

Bereits in der jüngeren Vergangenheit wurde massiv in steirische "Zellstoff Pöls AG", ein Unternehmen der Heinzel Group, investiert. Ende 2013 ging eine Kraftpapiermaschine um 115 Millionen Euro in Betrieb, 2018 folgte der Bau einer neuen Papiermaschine, in die 130 Millionen Euro geflossen sind. Der Betrieb wurde im Vorjahr aufgenommen. Und es wird weiter investiert. Wie die Heinzel Group am Mittwoch bekanntgab, werden rund 42 Millionen Euro in den weiteren Ausbau der Zellstoffproduktion am Standort Pöls im Bezirk Murtal investiert. Mit dieser Investition können bis Ende 2021 neben der Produktion von weißem (NBSK) Zellstoff bis zu 100.000 Tonnen brauner (ungebleichter) Zellstoff, der u. a. die Basis für braunes Kraftpapier darstellt, hergestellt werden.