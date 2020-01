Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Klettern in der Halle Judenburg-Strettweg passierte der Zwischenfall © stock.adobe.com

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen wurden am Dienstagvormittag Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehr Judenburg. Ein 78-jähriger Kletterer aus dem Murtal wurde in der Kletterhalle in Judenburg-Strettweg auf ein Podest abgeseilt, das in etwa fünf Metern Höhe liegt. In diesem Bereich ist der Mann, der als geübter Kletterer gilt, aus bisher unbekannter Ursache zu Sturz gekommen. Er klagte anschließend über Kopfschmerzen. Aus Vorsichtsgründen rief das Rote Kreuz die Feuerwehr, um den Mann mithilfe einer Schiebeleiter und einer Korbtrage besser und sicherer von dem Podest bergen zu können. Die große Vorsicht der Einsatzkräfte hat sich bezahlt gemacht, denn obwohl nicht auf den ersten Blick ersichtlich, wurde der Mann schwer verletzt: Im LKH Judenburg wurde bei dem 78-Jährigen eine Blutung im Schädelinneren festgestellt.