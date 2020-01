Ein zweites Lokal eröffnete der Mariahofer Knappenwirt Michael Lohr vor rund einem Jahr am Neumarkter Hauptplatz. Die Gäste blieben allerdings aus, deswegen wird das Lokal am 31. Jänner wieder geschlossen.

Knappenwirt Michael Lohr konzentriert sich künftig wieder nur auf den Knappenwirt © KK

Knapp ein Jahr nach der Eröffnung wird "Lohrs Mittagstisch" in Neumarkt seine Pforten wieder schließen. Bis 31. Jänner hat das Lokal im Herzen von Neumarkt noch geöffnet. "Der Gedanke war, dass wir in einem Zweitlokal günstige Menüs anbieten und wir direkt im Neumarkter Ortszentrum vertreten sind", so Michael Lohr, der auch das bekannte Haubenlokal "Knappenwirt" im Ortsteil Mariahof betreibt.