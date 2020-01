Gebäck umetikettiert"Krapfen-Aufreger" aus Knittelfeld geht auf Facebook viral

Facebook

Alte Krapfen, neue Verpackung: Auf Facebook wird über dieses Posting diskutiert © Screenshot/Facebook

1600 Kommentare, 1000 mal geteilt: Der Beitrag eines Kärntners über ein wenig angenehmes Einkaufserlebnis bei Billa in Knittelfeld geht derzeit viral. Der Kunde beobachtete demnach laut seinem Facebook-Posting, "wie eine Dame hinter der Fleischtheke alte Krapfen auspackte, in eine neue Verpackung gab, frischen Staubzucker drüber schüttete und mit neuem Etikett, also neuem Datum, versah". Der Mann traute seinen Augen nicht und sprach die Verkäuferin auf das Vorgehen an.