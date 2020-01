Facebook

Offizielle Verabschiedung der Sportlerinnen und Sportler der Lebenshilfe Region Judenburg © Michaela Egger

Stocksport, Langlauf, Ski Alpin: In diesen drei Disziplinen gehen 16 Sportlerinnen und Sportler der Lebenshilfe Region Judenburg bei den nationalen Winterspielen von "Special Olympics" an den Start. Insgesamt treten in neun Sportarten rund 1000 Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung an, ausgetragen werden die sogenannten "Herzschlag Winterspiele" von 23. bis 28. Jänner in Kärnten.