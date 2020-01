Die SPÖ Judenburg geht mit Hannes Dolleschall an der Spitze in die Gemeinderatswahl. Vier neue Namen unter den ersten 15.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stadtparteichef Thorsten Wohleser, Vizebürgermeisterin Elke Florian, Bürgermeister Hannes Dolleschall, Gemeinerätin Maria Heibili, Finanzstadtrat Christian Füller © KK

Für die Sozialdemokraten in den rot dominierten Städten Knittelfeld und Judenburg gilt es bei den Gemeinderatswahlen am 22. März, ihre dünn abgesicherten absoluten Mehrheiten zu sichern. Die SPÖ Knittelfeld lässt über ihre Liste im Rahmen eines öffentlichen Stadtparteitages am Samstag, 18. Jänner, abstimmen, gleich im Anschluss gibt es eine Wahlauftaktparty.