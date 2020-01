Bekannter Neuzugang bei den Knittelfelder Sozialdemokraten. Am Samstag wird die Liste abgesegnet.

Ingrid Kaltenegger dürfte Heidemarie Krainz-Papst als Kulturreferentin folgen © Walter Schindler

"Rock die Stadt" ist das Motto einer großen Wahlauftaktparty der SPÖ Knittelfeld. Für die Sozialdemokraten gilt es, in der größten Stadt der Region die mit einem Mandat abgesicherte absolute Mehrheit zu halten. Sie halten 16 Mandate, die anderen Parteien kommen gemeinsam auf 15 Sitze (FPÖ 6, KPÖ 5, ÖVP 4). Harald Bergmann schlägt seine erste Wahl, er wurde ja nach dem Rücktritt von Gerald Schmid im November 2019 Bürgermeister. Schauplatz der Party ist die Halle der Firma Maschinenbau Hauser in der Anton-Regner-Straße. Zuvor beginnt um 18 Uhr ein öffentlicher Stadtparteitag, bei dem die Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 22. März präsentiert werden.