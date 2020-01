Facebook

Die brennende Hackschnitzelanlage © BFV Murau

Schätzungsweise eine Million Liter Wasser waren nötig, um den Großbrand in der Hackschnitzelanlage in Stadl-Predlitz am Dienstagabend zu löschen. Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen und so ein Übergreifen des Feuers auf eine Produktionshalle zu verhindern.