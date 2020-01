In Stadl an der Mur brach am Dienstagabend in einem holzverarbeitendem Betrieb ein Brand aus. Mehrere Feuerwehren stehen im Löscheinsatz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sieben Feuerwehren standen am Abend im Löscheinsatz © Peter Haselmann

Intensiver Löscheinsatz für sechs Feuerwehren in Stadl an der Mur: Aktuell steht in einem holverarbeitendem Betrieb eine Hackschnitzelanlage in Vollbrand. Die Brandbekämpfung ist noch in vollem Gange. Verletzte soll es laut ersten Informationen nicht geben.