In Stadl-Predlitz brach am Dienstagabend in einem holzverarbeitendem Betrieb ein Brand aus. 100 Einsatzkräfte standen im Löscheinsatz und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf eine Produktionshalle.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Hackschnitzelanlage in Stadl-Predlitz geriet am 14. Jänner in Brand © BFV Murau

Kurz nach 18 Uhr geriet am Dienstagabend (14. Jänner) aus bisher noch ungeklärter Ursache eine Hackschnitzelanlage in der Gemeinde Stadl-Predlitz (Bezirk Murau) in Brand. Rund 100 Kameraden der Feuerwehren Stadl an der Mur, Predlitz-Turrach, Murau, St. Georgen ob Murau, Niederwölz, Einach und St. Ruprecht/Falkendorf mussten ausrücken.