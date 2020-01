Die Mutter (36), die das Fahrzeug gelenkt hatte, und deren Lebensgefährte wurden bei dem Unfall am Samstagnachmittag (11. Jänner) schwer verletzt.

Die FF Predlitz-Turrach war mit 15 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz © FF Predlitz

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag (11. Jänner) gegen 15 Uhr auf der Turracher Straße bei Predlitz im Bezirk Murau gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine 36-jährige Steirerin mit ihrem Pkw, in dem sich auch ihr Lebensgefährte (29) und ihre zweijährige Tochter befanden, von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug krachte in Folge gegen einen Baum, stürzte rund fünf Meter ab und kam im 30 Zentimeter tiefen Turrachbach zu stehen.