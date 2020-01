Facebook

© Thomas Zeiler

In der Nacht auf Freitag (10. Jänner) brach in einem Einfamilienhaus in Kobenz (Bezirk Murtal) aus noch unbekannter Ursache ein Brand aus, bei dem hoher Sachschaden entstand. Als die Feuerwehren Knittelfeld, Kobenz und Seckau gegen zwei Uhr Früh am Einsatzort eintrafen, stand die Garage, in der sich noch ein Fahrzeug befand, bereits in Vollbrand. "Die Flammen griffen aber auch auf das direkt angrenzende Wohnhaus über", so Pressesprecher Thomas Zeiler gegenüber der Kleinen Zeitung.