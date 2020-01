Nachbarn weckten den im Haus schlafenden 51-jährigen Eigentümer, er konnte sich in Sicherheit bringen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Thomas Zeiler

In der Nacht auf Freitag brach in einem Einfamilienhaus in Kobenz (Bezirk Murtal) aus derzeit unbekannter Ursache ein Brand aus, bei dem hoher Sachschaden entstand. Es wurden keine Personen verletzt.