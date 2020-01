Am 28. Dezember startete man am Gaberl in die Skisaison. Aufgrund des viel zu milden Wetters ist nach knapp zwei Wochen schon wieder Schluss. Und eine längerfristige Abkühlung ist laut Meteorologen nicht in Sicht. Am Salzstiegl und in Modriach-Winkel sind die Pisten hingegen befahrbar.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei den derzeit herrschenden milden Temperaturen können auch Schneekanonen nicht helfen © Robert Cescutti

"Im Moment taut es bei zehn Grad Plus. In der Nacht hatte es zwei Grad. Aus diesem Grund müssen wir den Liftbetrieb aus Sicherheitsgründen einstellen!", heißt es auf der Facebookseite der Gaberl Schilifte am Donnerstag. Betreiber Thomas Gauss muss zwei Wochen nach dem verspäteten Start in die Skisaison am 28. Dezember Skifahrer schweren Herzens vertrösten. "Die Skischulwiese ist geöffnet und auch der Rest der Piste wäre einigermaßen in Ordnung, aber die Lifttrasse ist nicht mehr befahrbar. Das ist zu gefährlich", so Gauss. Schuld daran sind die Wetterkapriolen, die der heurige Winter mit sich bringt.