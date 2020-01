Kleine Zeitung +

St. Georgen am Kreischberg Familie rettete sich aus brennendem Haus: Kerze löste Brand aus

Wohnhaus in St. Georgen am Kreischberg am Kreischberg brannte am 5. Jänner, der Schaden dürfte bei rund 100.000 Euro liegen. Wenige Tage später konnte Brandursache ermittelt werden.