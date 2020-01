Facebook

Verbrannte Erde - in Australien brennen die Wälder, zurück bleiben Rauch und Asche © GK-photography

Die Luft ist trüb, der Rauch allgegenwärtig. Verlassene Häuser, verbranntes Land, die Feuer lodern rundherum: Für die Fohnsdorferin Kerstin Pichler hat sich ein Auslandsjahr in Australien zu einem Albtraum entwickelt. Die Steirerin sagt zurecht, dass sich Europäer das Ausmaß der Zerstörung nicht vorstellen können. Waldbrände sind bei uns Gott sei Dank (noch) Seltenheit, können meist schnell eingedämmt werden. Nicht umsonst gelten in Murtal und Murau aber seit einigen Jahren in den Sommermonaten strenge Vorschriften in Sachen Feuerentzünden und Rauchen. Ein Brand entsteht schneller, als man denken möchte.