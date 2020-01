Kleine Zeitung +

St. Georgen am Kreischberg Zwei Kleinkinder aus brennendem Haus gerettet

Feuer Sonntagabend in St. Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau): Im Obergeschoß eines Einfamilienhauses brach Feuer aus. Die Bewohner des Hauses, davon zwei Kleinkinder, konnten sich in Sicherheit bringen. Rund 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz.