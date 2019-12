Kleine Zeitung +

Gefährliche Aufräumarbeiten Nach Felssturz nahe Murau: B97 weiterhin gesperrt

Murtalstraße zwischen Murau und St. Georgen am Kreischberg nach Felssturz verschüttet. Aufräumarbeiten mussten am Samstag wegen zu hoher Gefahr abgebrochen werden. Am Sonntag rückten ein zweiter Kettenbagger und sieben Lkw an.