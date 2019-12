Facebook

Einsatzbesprechung an der Stelle, wo die B 97 verschüttet wurde © Peter Haselmann

Kaum sind nach den schweren Unwettern im November im Bezirk Murau die ärgsten Schäden an Straßen wieder repariert und die Murtalbahn (seit 21. 12.) wieder in Betrieb, gab es in der Nacht auf Samstag (28. 12.) in der Region erneut einen Felssturz, der die B 97 verschüttete.