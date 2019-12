Geplanter Kindergarten in Spielberg kann wegen Lärmbelastung durch Militärflugplatz nicht gebaut werden. Über den Grund dafür gibt es nun unterschiedliche Aussagen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eurofighter beim Start in Zeltweg © APA/HARALD SCHNEIDER

Fix und fertig geplant war das neue Kindergartenprojekt in der Murtaler Gemeinde Spielberg. 1,7 Millionen Euro hatte man dafür im Budget reserviert. Doch knapp vor dem Beschluss im Gemeinderat zog Bürgermeister Manfred Lenger (SPÖ) die Notbremse. Der Kindergarten würde genau in der Einflugschneise des Militärflughafens im benachbarten Zeltweg liegen – und damit in einer Zone erhöhten Fluglärms.