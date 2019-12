In Kärnten"Die Seetaler" sind seit fünf Wochen an der Spitze der Charts

Musikgruppe aus dem Murtal hat einen echten Hit gelandet. "Die Seetaler san do" hält sich seit mehr als einem Monat an der Spitze der Radio-Kärnten-Hitparade.

In Kärnten

"Die Seetaler" sind auf Erfolgskurs © Wolfgang Spekner

Bei Radio Kärnten läuft ein Lied derzeit auf und ab: "Die Seetaler san do" hält sich seit fünf Wochen an der Spitze der Hitparade, drei Wochen lang landete der Song der Murtaler Gruppe überhaupt auf Platz eins. "Das macht uns wahnsinnig stolz, wir sind von Null auf Eins geschossen", so Erwin Miesbacher. Gemeinsam mit Stefan Grillitsch und Roland Hochegger macht er seit 2016 als Trio "Die Seetaler" Unterhaltungs- und Partymusik.