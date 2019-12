Äußerungen des Gemeinderats Anton Hartleb sorgten am Donnerstag (12. Dezember) für heftige Diskussionen unter den Zeltweger Mandataren. Der Budgetvoranschlag für das kommende Jahr wurde von ÖVP, FPÖ und Grünen abgelehnt.

Von vorweihnachtlicher Stimmung war beim Zeltweger Gemeinderat nicht viel zu spüren © Raphael Ofner

Mehr als sechs Stunden lang dauerte die Zeltweger Gemeinderatssitzung am Donnerstag (12. Dezember) an. Inhaltlich stand dabei vor allem der Budgetvoranschlag gemäß der ab kommendem Jahr gültigen und noch weitgehend unerprobten "Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV) 2015" im Mittelpunkt. Doch über weite Strecken drehte sich die Debatte weniger um Sachfragen, als vielmehr um eine einzige Person: Anton Hartleb. Der für seine harschen Wortmeldungen bekannte Gemeinderat war erneut in zahlreiche hoch emotionale Diskussionen und Wortgefechte verwickelt.