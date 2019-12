Die Krampusgruppe "Die Birkenbrüder" geht in die Offensive: Mit der Panikattacke einer Jugendlichen beim Knittelfelder "Krampus- und Perchtenspektakel" habe man nichts zu tun. Einen Murtaler, der Gegenteiliges behauptet, will man belangen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Krampusgruppe ´Die Birkenbrüder´ © KK

Die Ereignisse beim "Krampus- und Perchtenspektakel", das am Sonntag (8. Dezember) in Knittelfeld stattgefunden hat, sorgen weiterhin für Diskussionen in der Region. Wie berichtet hatte ein 13-jähriges Mädchen bei der Veranstaltung eine Panikattacke erlitten, nachdem ihr von einem Krampus die Mütze vom Kopf gerissen worden war. Ein erwachsener Begleiter der jungen Murtalerin machte daraufhin den Verdacht öffentlich, dass ein Mitglied der Gruppe "Die Birkenbrüder" für den aus seiner Sicht brutalen Vorfall verantwortlich sei.