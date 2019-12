Winfried Vollmann alias Gloggi ist 60 und feiert noch allerhand andere Jubiläen. So spielt er mit seinem Freund und Schwager Fritz Schicho seit 40 Jahren Kabarett.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dass Gewicht und Größe nicht ideal aufeinander abgestimmt ist, spricht Gloggi oft genug selbst auf der Bühne an: „Ich bin halt ein Lebemann“ © Josef Fröhlich

Witzeerzähler ist er keiner. „Ich merk mir keinen und mag auch nicht, wenn wer anderer sie erzählt.“ Sagt einer, der seit Jahrzehnten professionell witzig ist, und zwar als Kabarettist.

Am 12. 12. 2019 feiert Winfried Vollmann aus Kobenz bei Knittelfeld seinen 60. Geburtstag. „Es ist ein Jubiläumsjahr in vielerlei Hinsicht“, versucht er von sich abzulenken. Seit 40 Jahren steht er mit seinem Schwager und Freund Fritz Schicho als „Gloggi & Schicho“ auf der Kabarettbühne. Seit 35 Jahren leitet er die Chorgemeinschaft Kobenz, vor 35 Jahren begann er seine Arbeit als Klavierlehrer am Abteigymnasium Seckau. „Und nicht zu vergessen: Vor 35 Jahren habe ich meine Frau Reingard kennengelernt“, schmunzelt Gloggi.