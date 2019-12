Facebook

© Raphael Ofner

Nachdem die Unterflurtrasse in St. Georgen ob Judenburg bereits am Dienstag (10. Dezember) in Fahrtrichtung Scheifling gesperrt werden musste, war am Mittwoch die Röhre in Richtung Judenburg nicht befahrbar. Ursache für die Tunnelsperre war eine Prüfung, in der etwaige Schäden erfasst werden sollten, die noch durch die Gewährleistung abgedeckt wären, heißt es von der Autobahnmeisterei Knittelfeld.