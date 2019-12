In der Steiermark kursiert ein Video, das zeigt, wie sechs Wölfe zwei Hunde attackieren und töten. Jägerschaft, Berg- und Naturwacht sowie die Polizei glauben nicht, dass es, wie von manchen Verbreitern behauptet, am Gaberl aufgenommen wurde. Kürzlich aber wurden dort zwei Kälber getötet.

Ein Screenshot aus dem Video: Oben sind drei der sechs Wölfe zu sehen © Screenshot

"Wolfsüberfall auf der Wiedneralm am Gaberl" lautet der Titel eines Videos, das ein Leser an die Kleine Zeitung schickte. Das kursiert nämlich in der Region. Der Inhalt: Sechs Wölfe sind zu sehen, die zwei Hunde attackieren und überwältigen (aufgrund der brutalen Szenen zeigen wir nur einen Screenshot aus dem Video). Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung erklärt der Mann, er habe das Video zugeschickt bekommen. Es sei in der Nacht auf Dienstag aufgenommen worden, auf der Wiedneralm, daher müsse es öffentlich bekannt werden. Mehr wisse er allerdings auch nicht.