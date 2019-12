Kleine Zeitung +

Angeblich am Gaberl Video zeigt Wolfsrudel, das zwei Hunde reißt

In einem Video, das angeblich die Wiedneralm am Gaberl zeigt, attackieren sechs Wölfe zwei Hunde. Jägerschaft, Berg- und Naturwacht sowie die Polizei glauben nicht, dass es aus der Steiermark stammt. Kürzlich aber wurden zwei Kälber am Gaberl getötet.