Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hopf, Wojtyczka, Ranzmaier-Hausleitner, Fledl, Eibinger-Miedl, Götschl, Aschenbrenner © Michaela Egger

Frische minus zehn Grad hat es an diesem sonnigen Vormittag in der Gemeinde Gaal. Das passende Wetter für einen nicht alltäglichen Tag bei den Gaaler Liften: Am 11. Dezember eröffnete die "Schi GaalaXie" - eine Förderbandanlage, die kleine und große Wintersportler nach oben transportiert.



Rund 200.000 Euro wurden in das Projekt investiert. Thomas Hopf, Geschäftsführer der Gaaler Lifte, präsentiert stolz Daten und Fakten zur mit Holz überdachten Anlage: Pro Stunde können 1600 Personen transportiert werden. Das Förderband ist 60 Meter lang, die "Liftfahrt" dauert 85 Sekunden. Für Anfänger gibt es nach 18 Metern einen Zwischenausstieg - und die galaktische Neuheit wird im Nachtskigebiet auch nach Sonnenuntergang geöffnet haben.