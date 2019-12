Am Mittwoch zieht das Bundesheer aus dem Raum Stadl-Predlitz/St. Georgen am Kreischberg ab. Die Wildbach- und Lawinenverbauung arbeitet noch Monate.

Das Bundesheer war mit bis zu 78 Mann im Katastropheneinsatz © Raphael Ofner

Die Zahlen sind beeindruckend: 22 Tage lang waren bis zu 78 Bundesheersoldaten in den Gemeinden Stadl-Predlitz und St. Georgen am Kreischberg im Einsatz, um schwere Schäden der Unwetter Mitte November zu beseitigen. An insgesamt 14 Einsatzorten wurden Verklausungen entfernt, Wege und Forststraßen freigeräumt und Hangabstützungen errichtet. "Die Kettensägen sind in Summe 240 Stunden lang gelaufen", fasst Militärkommandant Heinz Zöllner zusammen.