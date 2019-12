Facebook

Im Zuge des Stadtentwicklungsprozesses ist der neue Hauptplatz entstanden © Patrick Neves

Das Gemeinsame will Knittelfelds neuer Bürgermeister Harald Bergmann in den Vordergrund stellen. Die Gestaltung der Stadt soll in Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat, Wirtschaftsvertretern, Verbänden und Vereinen erfolgen. Vor allem aber sollen die Bürger ins Boot geholt werden, wenn es um die Zukunft der Stadt geht.