Die letzten Vorbereitungen sind derzeit noch im Gange: Am Freitag, dem 6. Dezember, beginnt die neue Skisaison am Lachtal und am Kreischberg.

Die Wintersaison nimmt auch in der Region immer mehr an Fahrt auf. Wie berichtet wurden am Samstag (30. November) zwei weitere Bergbahnen auf der Turrach in Betrieb genommen. Ab Freitag, dem 6. Dezember, kann nun auch der Pistenspaß am Kreischberg und am Lachtal so richtig beginnen.