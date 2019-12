Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Renata Lima, Roman Krainz, Wolfgang Fleischhacker und Jürgen Brunner © KK

In der „Hübschmann-Zhan-Schule“ in der Acht-Millionen-Einwohner-Stadt Shenyang gibt es auch eine deutsche Sektion, die von Robert Moser aus Stadl-Predlitz geleitet wird Die Kinder dieser Schule besuchen auch eine Musikschule in Shenyang.



Robert Moser initiierte kürzlich das „Mozart – Europäisches Musikfest“, einen Musikwettbewerb für Kinder der „Hübschmann-Zhan-Schule“. Die besten der rund 200 Teilnehmer kommen am 15. Februar nach Murau, wo das Finale und gemeinsam mit Murauer Musikschülern ein Preisträgerkonzert stattfinden wird.