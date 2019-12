Facebook

Die Clubschwestern mit den Ehrengästen © Irene Perchthaler

„Stoppt die Gewalt gegen Frauen“ hieß es dieser Tage auch im Gemeindezentrum von Neumarkt. Die Häuserfront sowie die Mariensäule waren in oranges Licht getaucht, als zahlreiche Besucher zur Veranstaltung des Soroptimist Club-Murau in den Raiffeisensaal strömten. Weltweit werden bis 10. Dezember Gebäude rund um den Globus im Rahmen der Aktion "Orange the world" auffallend beleuchtet. In Murau ist der Soroptimist-Club Partner der Aktion. Seit zehn Jahren gibt der Club Sozialschwachen und Minderheiten eine Stimme und ist auf Wohltätigkeit ausgerichtet. Jutta Hofer-Zechner ist aktuell Club-Präsidentin, mit ihr zusammen arbeiten 33 engagierte "Schwestern".