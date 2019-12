Facebook

Feuerwehr Neumarkt rückte zum Unfallort aus © FF Neumarkt

Montagfrüh kam es auf der B 317 im Gemeindegebiet von Neumarkt zur Kollision dreier Pkw. Dabei wurden alle drei Fahrzeuglenker unbestimmten Grades verletzt. Gegen 06.20 Uhr war eine 51-Jährige aus dem Bezirk Murau mit ihrem Pkw auf der B 317 in Fahrtrichtung Kärnten unterwegs. Hinter ihr fuhr eine 34-jährige Pkw-Lenkerin, ebenfalls aus dem Bezirk Murau, in dieselbe Fahrtrichtung. Zur gleichen Zeit war ein 60-jähriger Lenker aus dem Bezirk St. Johann im Pongau (Salzburg) in Richtung Neumarkt unterwegs.