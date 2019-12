Facebook

104 verschiedene Pyrotechnik-Artikel wurden in St. Marein getestet © Thomas Mlakar

Das Besucherinteresse war groß, der Protest blieb aus: Am Freitag fand das umstrittene Feuerwerks-Testschießen in St. Marein-Feistritz statt. Wie berichtet präsentiert "Pyro Austria" seit Jahren nahe an einem Wohngebiet im St. Mareiner Ortsteil Prankh einem landesweiten Fachpublikum und interessierten Laien die neuesten Geschosse aller Feuerwerkskategorien, als Mitveranstalter tritt "Prankherwirt" Peter Dietrich auf. Begleitet wurde die Veranstaltung stets von heftigen Protesten durch Anrainer, die sich zuletzt auch an die Volksanwaltschaft wandten. Obwohl diese in einer Stellungnahme die Rechtswidrigkeit des Testschießens bestätigte, beharrte die Behörde auf ihrem Standpunkt: Die Veranstaltung entspreche geltenden Gesetzen, so wurde auch heuer wieder die Bewilligung ausgestellt.