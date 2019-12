Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heimo Feiel leitet die neu gegründete Tourismusregion Murau © Sarah Ruckhofer

Der Tourismus in der Region Murau wächst. Freilich kann man mit den Jubelmeldungen aus dem Motorsport-gestärkten Spielberg nicht mithalten, Zuwächse bei den Nächtigungen und ein immer breiteres Angebot beweisen aber eine positive Tendenz. Nicht ganz so rund lief es in den letzten Jahren hinter den Kulissen: Nach einer gescheiterten Fusion aller Tourismusverbände, Personalrochaden, der Gründung einer ARGE (mit der längst nicht alle glücklich sind), vielen Diskussionen und noch mehr Kompromissen später ist zumindest die Tourismusregion Murau aus der Taufe gehoben worden.