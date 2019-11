Von Adventmärkten über Konzerte bis hin zu Adventspielen und Kutschenfahrten: In den Bezirken Murtal und Murau wird in der Vorweihnachtszeit wieder viel geboten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Weihnachtsmarkt und Eislaufplatz: ab 29. November in Knittelfeld © Stadt Knittelfeld

Mancherorts haben die ersten Adventveranstaltungen schon stattgefunden, doch ab diesem Wochenende wird allerorts auf Weihnachten eingestimmt. Kunsthandwerk, stimmungsvolle Musik, kulinarische Leckerbissen: Die Veranstalter wollen und werden ihren Besuchern wieder einiges bieten.



Sie haben die Qual der Wahl: Bis zum Frohen Fest am 24. Dezember wird zu Hunderten Veranstaltungen in den Bezirken Murtal und Murau geladen. Unten finden Sie eine Auswahl an vorweihnachtlichen Veranstaltungen in den Bezirken Murtal und Murau. Wir wünschen: Gemütliche Momente abseits des Trubels!