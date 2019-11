Facebook

Petra Makara (Zweite von links) und Alexandra Leitner von den Kalvarienberg-Teifl mit René Liebminger und Stadtrat Harald Bergmann © Michaela Egger

Rund 650 Krampusse und Perchten werden am 8. Dezember durch Knittelfelds Innenstadt ziehen: An diesem Tag laden die Kalvarienberg-Teifl Knittelfeld zum dritten Krampus- und Perchten-Spektakel.



René Liebminger, Vorsitzender des Tourismusverbands Knittelfeld: „Es taugt mir, dass die Veranstaltung in zeitlicher Nähe zum Krampustag stattfindet.“ Wie schon in den vergangenen Jahren wird darauf geachtet, dass das Spektakel sicher und ohne Zwischenfälle über die Bühne geht.



Neu ist heuer eine Kinder- und Familienzone in der Frauengasse, in der das Treiben mit ausreichend Abstand verfolgt werden kann.



Auf die gute Zusammenarbeit mit Tourismus und Stadtgemeinde verweist Petra Makara von der Kalvarienberg-Teifl. So stellt die Stadt den teilnehmenden Gruppen etwa das Kulturhaus zur Verfügung, in dem sich die Teilnehmer umziehen können.



Start ist um 16.30 Uhr, der Eintritt ist frei.