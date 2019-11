Aus bislang unbekannter Ursache kam es in Stadl-Predlitz, nach schweren Unwettern noch immer Katastrophengebiet, zu einem Brand bei einem Heizwerk. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Die Hackschnitzel dürften sich selbst entzündet haben (Sujetbild) © (c) APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER)

Die Gemeinde ist seit Tagen Katastrophengebiet, nun hielt auch noch ein Brand die Einsatzkräfte auf Trab: Donnerstagfrüh gegen 6.45 Uhr wurde ein Glimmbrand am Lagerplatz eines Heizwerks in Stadl-Predlitz entdeckt. Das mit Schnee bedeckte und feuchte Hackgut war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Patergassen und Predlitz konnten den Glimmbrand rasch löschen und somit weitere Schäden abwenden. Weder Personen noch die Anlage des Heizwerks kamen zu Schaden.