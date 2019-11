Nach den Vermurungen und Hangrutschungen gehen die Aufräumarbeiten in den Gemeinden Stadl-Predlitz und St. Georgen am Kreischberg noch weiter. Das Bundesheer hilft den Einsatzkräften.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© BFV Murau

Nach den Hangrutschungen und Vermurungen in den obersteirischen Gemeinde Stadl-Predlitz (Bezirk Murau) und St. Georgen am Kreischberg dauern die Aufräumarbeiten noch an. Auch die Landesgeologen sind noch im Einsatz, hieß es am Mittwochvormittag aus der Landeswarnzentrale. Ein Assistenzeinsatz des Bundesheeres wird noch am Mittwoch beginnen.