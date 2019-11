Aus Sicherheitsgründen wurden heute Nachmittag in Predlitz, Gemeinde Stadl an der Mur, 30 Personen evakuiert - ein Hang droht abzurutschen. Für die Nacht erwarten die Meteorologen erneut 30 bis 40 Liter Niederschlag in der Region Murau/Niedere Tauern.

Der betroffene Bereich ist abgesperrt © Symbolbild/APA

Wegen einer drohenden Hangrutschung wurden in Predlitz (Gemeinde Stadl an der Mur) heute Nachmittag 30 Personen aus 15 Häusern evakuiert. "Der Hang ist durch die Niederschläge der vergangenen Tage und Stunden sehr instabil geworden", hieß es dazu aus dem Büro von LH-Stellvertreter und Katastrophenschutz-Referent Michael Schickhofer. Anrainer hätten bemerkt, dass Teile des Hangs zu rutschen beginnen. Ebenso seien Risse sichtbar geworden. Der Boden sei in vielen Teilen des Bezirkes Murau mittlerweile sehr aufgeweicht, so Schickhofer. Zu weiteren Zwischenfällen sei es bisher nicht gekommen und die Situation "sonst soweit ruhig".