Aus Sicherheitsgründen wurden heute Nachmittag in Predlitz (Gemeinde Stadl an der Mur) 30 Personen evakuiert. Nur wenig später kam es dann zu mehreren Hangrutschungen. Mittlerweile sind 40 Menschen aus 23 Häusern evakuiert. Für die Nacht erwarten die Meteorologen weitere Niederschläge in der Region Murau/Niedere Tauern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mittlerweile kämpfen die Einsatzkräfte nicht nur gegen die Folgen des Niederschlags der vergangenen Tage, sondern auch gegen die Dunkelheit © Peter Haselmann

Es dürfte der sprichwörtliche Tropfen gewesen sein, der das Fass zum Überlaufen brachte: Als es heute Nachmittag in der Region Murau wieder zu regnen begann, beobachteten Anrainer, dass ein Hang in Predlitzwinkel (Gemeinde Stadl-Predlitz) zu rutschen beginnt. Ebenso wurden Risse sichtbar geworden. Wegen Gefahr in Verzug wurden sofort 30 Personen aus 15 Häusern evakuiert. "Der Hang ist durch die Niederschläge der vergangenen Tage und Stunden sehr instabil geworden", hieß es dazu aus dem Büro von LH-Stellvertreter und Katastrophenschutz-Referent Michael Schickhofer. "Es hat eine Hangrutschung gegeben", bestätigte dann die Feuerwehr Predlitz gegen 17 Uhr der "Kleinen Zeitung". Mittlerweile regnet es in dem Ort nahe der Salzburger Grenze sehr stark. Laut Bürgermeister Johannes Rauter hat es mittlerweile mehrere Hangrutschungen gegeben. 40 Frauen, Männer und Kinder aus 23 Häusern wurden in Summe bis dato evakuiert. Sie alle sind bei Verwandten und Freunden in anderen, sicheren Teilen des Ortes untergekommen.