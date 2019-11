Kleine Zeitung +

B77-Gaberlstraße Geplantes Winterfahrverbot ist weiter in Arbeit

Mitte September wurde ein Winterfahrverbot für LKW am Gaberl in den Raum gestellt. Die Einspruchsfrist für die Verordnung ist abgelaufen. Jetzt wird im Hintergrund sondiert. Eine Umsetzung wird es so schnell nicht geben.