Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Preisverleihung: Wagendorfer-Ziery, Stilling und Wölbitsch © KK

Über den österreichischen Jugendpreis in der Kategorie „Digitale Jugendarbeit“ freut man sich am Jugendzentrum Judenburg. Die Einrichtung hatte das Projekt „All Right(s)?! – Auf den Spuren der Kinderrechte durch Judenburg“ eingereicht und konnte damit überzeugen.



Das Projekt bringt auf spielerische Weise mittels einer digitalen Schnitzeljagd das Thema Kinderrechte näher und fördert die Stärkung der Medien- beziehungsweise Informationskompetenz von Jugendlichen.



Den Preis nahmen für das Jugendzentrum Marion Wölbitsch und Melissa Wagendorfer-Ziery von Bundesministerin Ines Stilling entgegen. Stilling: „Offene Jugendarbeit ermöglicht ein Miteinander unterschiedlicher Altersgruppen und Kulturen, unabhängig vom familiären oder sozialen Hintergrund.“



Jugendlandesrätin Ursula Lackner berichtete am 14. November zudem, dass die Landesregierung 110.000 Euro an Personalkostenförderung für Jugendzentren im Murtal freigegeben hat. Konkret gehen knapp 40.000 Euro nach Judenburg, 31.500 Euro nach Knittelfeld (zone4u) und knapp 40.000 Euro nach Zeltweg (After School).