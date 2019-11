18 Mitarbeiter sind in der Filiale des Lebensmittelkonzerns beschäftigt.

Das Team des ausgebauten Spar-Marktes in Kobenz © Spar AG/Werner Krug

"Meine Grußworte lauten: Gottseidank ist es soweit", scherzte Bürgermeisterin Eva Leitold am Mittwochabend anlässlich der Neueröffnung des Spar-Marktes im Zentrum von Kobenz. Drei Monate lang war das Geschäft geschlossen, es wurde in dieser Zeit runderneuert und ausgebaut. Der Markt ist um rund 200 Quadratmeter größer geworden und hat nun eine Fläche von gut 670 Quadratmetern. Mit LED-Beleuchtung und einer neuen Heizung setzt man auf Nachhaltigkeit, so wird etwa Energie aus den Kühlgeräten zum Heizen verwendet.