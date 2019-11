Von der "nicht genehmigungsfähigen" Asbestdeponie in Weißkirchen bis zur geforderten Tonnagebeschränkung am Triebener Tauern: Die Grünen präsentierten regionale Themen vor der Landtagswahl.

Regionale Grüne präsentieren vor der Wahl ihre Themen © Michaela Egger

Die Stimmung sei gut und den Rückenwind aus der Bundespolitik würden die Grünen auch in der Steiermark zu spüren bekommen. "Dennoch kämpfen wir um jede Stimme", so Landtagsklubobmann Lambert Schönleitner.



Gewählt wird am 24. November. Gemeinsam mit dem Murtaler Bezirkssprecher Erwin Webersink und dessen Stellvertreterin Verena Sailer ging Schönleitner am 14. November im Rahmen eines Pressegsprächs in Judenburg auf den "Grünen-Landtagswahlkampf im Wahlkreis" ein.