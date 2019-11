Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Murauer Feuerwehrleute im Einsatz © FF Murau

Ohne Winterreifen am Fahrzeug sollte man heute, 13. November, keinesfalls ausrücken. Dichte Schneeflocken fallen im Bezirk Murau - dies führt dazu, dass mehrere Straßen wie die B 95 (zwischen Predlitz und der Turracher Höhe), die L 502 und die L 546 vorübergehend gesperrt werden müssen: Aufgrund der Schneelast stürzen reihenweise Bäume um. Außerdem ist in Bereichen des Bezirks der Strom ausgefallen. Der Wintereinbruch hat es also in sich.