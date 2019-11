Facebook

Mit der Präsentation des Busses hat der Photomonat sein Ende gefunden © Mietschke

Am Wochenende ging einer der größten Fotoevents der Steiermark zu Ende: Der fünfte Judenburger Photomonat fand mit einer Finissage seinen Abschluss. Begonnen hat die Veranstaltungsreihe am 11. Oktober mit der Ausstellung von Norbert Schmidt in der Kaserngasse. Es folgten die "Menschenbilder" am Hauptplatz und eine Ausstellung von vier Fotogruppen aus der Region in der "PhotowerkStadt Judenburg". Die Naturfreunde Fohnsdorf, Knittelfeld, Murau und Weißkirchen sowie die "Fine Art Fotogruppe Knittelfeld" widmeten sich in ihren Bildern dem Thema Mobilität. Den Abschluss des Reigens bildete Max Sikora mit seiner Ausstellung „Stadt finden 4.0“ im Südflügel des Burghofes.