David Knapp leitet seit Kurzem gemeinsam mit Andrea Schönfelder aus Bruck an der Mur die steirische Landjugend. Mit 30 wird er wie alle Mitglieder aus der Jugendorganisation ausscheiden © Sarah Ruckhofer

Herr Knapp, was hat Sie einst zur Landjugend geführt?

David Knapp: Bei uns in St. Blasen sind damals die älteren Landjugend-Mitglieder von Haus zu Haus gegangen und haben versucht, uns die Landjugend schmackhaft zu machen. Ich war 14, und mein Selbstvertrauen war ziemlich am Boden. In der Gruppe bin ich so akzeptiert worden, wie ich bin. Man hat meine Ideen cool gefunden. Ich hab’ gemerkt, hey, da gibt es einen Ort, da werde ich gebraucht und kann mich kreativ einbringen.