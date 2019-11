Kleine Zeitung +

Christbaum im Zentrum Zehn Meter hohe Nordmanntanne am Judenburger Hauptplatz

Am 22. November eröffnet in Judenburg der Christkindlmarkt. Dort können die Besucher auch den zehn Meter hohen Christbaum bestaunen, der am 7. November am Hauptplatz aufgestellt wurde.